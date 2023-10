Se redeschid secţiile COVID în spitale Sectia modulara din curtea Spitalului Judetean Brasov a fost redeschisa, pe fondul cresterii cazurilor de COVID din ultima perioada. Spitalul Clinic Județean de Urgențe Brașov a redeschis modularul din curtea unitații, pe fondul cresterii numarului de cazuri noi de COVID care necesita internarea. Masura este una de siguranta, mai mult, avand in vedere ca deocamdata […] The post Se redeschid sectiile COVID in spitale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei Monica Macovei a fost trimisa in judecata pentru vatamare corporala din culpa, in urma accidentului de acum un an din Mangalia, cand a intrat pe contrasens si a lovit un motociclist. “La data de 27.09.2023, prin rechizitoriul nr. 953/P/2022 al Parchetului de pe langa Curtea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Un urs a intrat, vineri dimineata, in curtea Liceului Tehnologic ”Venczel Jozsef” din municipiul Miercurea Ciuc. Animalul a fost impuscat. Viceprimarul Bors Bela a declarat, pentru Agerpres, ca aceasta a fost cea mai sigura optiune pentru a nu pune in pericol vietile sutelor de elevi aflati la acea…

- Magistrații de la Curtea de Apel București ii obliga pe șefii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa-și publice veniturile, dupa un proces inițiat de deputatul USR Claudiu Nasui. El a cerut ASF sa comunice informațiile publice privind salariile si sporurile primite de conducerea instituției,…

- Judecatoarea Daniela Panioglu a fost trimisa in judecata disciplinara intr-un nou dosar. Panioglu e acuzata de atitudini nedemne și exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijența. Data afara din magistratura de patru ori de Sectia pentru judecatori a CSM, judecatoarea Daniela Panioglu de…

- Catalin Drula, președintele USR, a anunțat pe Facebook ca oprirea creșterii taxelor va fi prioritatea USR in noua sesiune parlamentara. Drula anunța ca USR va depune moțiune de cenzura daca Guvernul Ciolacu va crește taxele. „Prioritatea noastra principala va fi sa luptam impotriva creșterii abuzive…

- Procurorii DNA-Secția militara au descins, miercuri dimineata, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, pentru a verifica modul in care a fost autorizata funcționarea stației GPL din Crevedia, dar și modul in care au fost facute controalele din 2020 și in care au fost aplicate…

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca a dejucat un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Moscova, fara a fi inregistrate victime, transmite The Guardian. Aeroportul Domodedovo din Moscova a restricționat sosirile și plecarile, au anunțat luni agențiile de presa rusești. Masura a fost luata…