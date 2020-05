Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul i-a chemat la consultari pe membrii cultelor religioase din Romania! Pentru ca pe data de 14 mai expira actuala stare de urgența, Ludovic Orban i-a convocat, in cursul zilei de azi, la negocieri, pe reprezentanții cultelor din țara, pentru a decide cum vor fi redeschise lacașurile de cult…

- Școlile particulare din Romania invita Guvernul Romaniei la dialog deschis și la crearea unui parteneriat constructiv pentru imbunatațirea imediata a sistemului național de invațamant. Reprezentanții școlilor private au trimis o solicitare primului ministru, Ludovic Orban, cu o invitație de a crea…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a declarat ca social democrații au pregatit un plan de relansare economica cu 28 de masuri vitale pentru relansarea economiei, in condițiile in care Klaus Iohannis și Ludovic Orban au inceput deja sa vorbeasca despre masuri de austeritate și nu au venit…

- In timp ce Guvernul de la București nu a luat inca o decizie finala in privința redeschiderii bisericilor, in Republica Moldova, autoritațile au decis ca slujbele sa fie ținuta in spații publice incepand de duminica.In Republica Moldova, credincioșii vor putea participa de duminica la slujbele religioase…

- Luptatorul Daniel Ghița (38 de ani), cunoscut pentru mesajele sale dure la adresa oficialitaților din Romania, a revenit cu o declarație controversata. Kickboxer-ul a avut un derapaj xenofob dupa ce mii de romani au plecat sa munceasca in Germania in plina pandemie de coronavirus și a criticat Guvernul…

- SOMAJ TEHNIC. "Este o masura pe care o adoptam avand la baza mai multe motive: in primul rand un motiv de natura epidemiologica (...). Al doilea motiv este unul care tine de solidaritate, se stie ca epidemia a afectat afacerile, foarte multi angajati din sectorul privat si noi consideram ca trebuie…

- Dupa ce Guvernul condus de Ludovic Orban și ceilalți miniștri PNL a decis ca romanii nu vor avea acces in biserici nici de Paști, la Sofia, la vecinii bulgari, premierul are o cu totul alta opinie. „Le-am spus mitropoliților cand m-au sunat și i-am sunat și eu sa faca tot posibilul sa mențina distanța…

- Cifrele sunt impresionante: peste 8000 de romani se afla chiar in localitatile italiene izolate, insa in regiunea de risc Lombardia dar si Veneto se regasesc in jur de 200.000 de romani. Riscurile sunt foarte mari in acest moment pentru tara noastra, conform declaratiilor lui Ludovic Orban.Premierul…