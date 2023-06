Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de familii care locuiesc intr-o zona din Sectorul 1, complet uitata de autoritați, traiesc in condiții apropiate de cele din Evul Mediu. Alexandru Panișoara, candidatul PUSL pentru Primaria Sectorului 1 semnaleaza ca oamenii de pe strada C

- Un roman de 27 de ani s-a inecat in lacul din rezervața naturala Boswachterij Dorst, duminica dupa-amiaza. A fost scos din apa și resuscitat, dar n-a mai putut fi salvat. Ce poți face daca vezi pe cineva pe cale sa se inece in apa? Marc van der Jagt, de la Brigada de Salvare, a explicat pentru cotidianul…

- Am inregistrat interviul cu o zi inainte sa implineasca 17 ani. O urmaresc de cand era mica și ma bucur ca fiecare an i-a adus un pas in plus spre performanța și ințelepciune nespecifica varstei. Bianca Badea studiaza baletul, ia premiu dupa premiu, este influencer și tocmai și-a lansat un business…

- Celebrul actor american Richard Dreyfuss, 75 de ani, caștigator al premiului Oscar, a criticat dur noile standarde de diversitate și incluziune pentru premiile Oscar, spunand ca „ma fac sa vomit”, a informat The Guardian.Dreyfuss a declarat ca nu este de acord cu noul set de reguli care va fi impus…

- O familie din Galați depune plangeri și face demersuri la adresa unui vecin care și-a construit balconul in fața geamului locuinței lor. Oamenii sunt disperați, au facut plangere la primarie, la ISC și au aflat ca vecinul a avut, surpriza, autorizație de construcție pentru balcon, care acopera, practic,…

- PAȘTE 2023: de ce ”se ia lumina” in noaptea de Inviere. La ce se folosește lumanarea adusa de la biserica Paște 2023: cea mai importanta sarbatoare marcata de Biserica Ortodoxa este Invierea Domnului. In noaptea de Inviere, credinciosii merg la biserici, pentru a marca acest moment și pentru a „lua…

- Oamenii mereu s-au intrebat de ce unii traiesc 100 de ani. Noile cercetari par sa fi adus un raspuns la aceasta intrebare. Aparent, sistemul imunitar are un rol foarte important in longevitatea noastra, insa asta nu e tot.

- O buruiana care crește și in Romania are potențial anti-imbatranire și de vindecare a ranilor. Oamenii de știința au constatat ca fructele plantei Xanthium strumarium au proprietați antioxidante și antiinflamatorii. Ele ar putea fi folosite pentru produse anti-imbatranire si pentru protejarea pielii.…