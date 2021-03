Se protestează la TRIBUNAL! Pe un elefent roz e scris un mesaj explicit Cateva zeci de persoane protesteaza, miercuri seara, in fata Tribunalului Bucuresti, fata de decizia definitiva a magistratilor de clasare a dosarului 10 August. Organizatorii manifestației spun ca au apelat la avocați și ca se vor adresa CEDO. Realizare istorica! Gaura neagra, creata cu succes intr-un laborator Pe cladirea Tribunalului a fost proiectat mesajul ”Judecam si noi ceva?”. In fața Tribunalului a fost adus un elefant roz din plastic, pe care este inscripționat mesajul "10 august nu uitam". Pe treptele instanței au fost puse fotografii cu persoanele considerate vinovate pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

