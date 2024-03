Stiri pe aceeasi tema

- Jamie Reid (29 de ani) a deschis scorul in minutul 7 al meciului amical Romania - Irlanda de Nord. Atacantul, aflat la debutul in naționala, evolueaza la Stevenage, in al treilea eșalon fotbalistic al Angliei. Michael O'Neill, selecționerul Irlandei de Nord, spunea ca elevii lui trebuie sa aspire catre…

- Selecționata de fotbal a Romaniei va juca in aceasta seara, pe Arena Naționala, primul meci de pregatire premergator participarii la turneul final a lui EURO 2024. The post EURO 2024 Romania – Irlanda de Nord, primul meci al anului pentru tricolori first appeared on Informatia Zilei .

- Vineri, 22 martie, agenda fotbalului internațional este plina de meciuri dintre cele mai interesante, dupa cum se poate vedea aici. Printre echipele care vor intra pe teren se numara și naționala tricolora, pentru Romania fiind primul meci din acest an in care ne vom bucura din nou dupa opt ani de participarea…

- Medicul Paul Oarga a plecat din Romania in Irlanda in 2023. El a fost medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca, dar a ales Irlanda pentru a munci și pentru a-și continua studiile. Medicul Oarga a spus ca irlandezii l-au primit ca frații. ”Aici nu te simți dat la o parte. Desigur,…

- Romania va fi susținuta de un public numeros la amicalul cu Irlanda de Nord, programat vineri, 22 martie, de la 21:45. Meciul de pe Arena Naționala, primul test al „tricolorilor” inaintea Europeanului din Germania, a starnit un interes major in randul suporterilor naționalei. Cu 4 zile inaintea meciului,…

- ​Romania va mai disputa doar doua partide amicale pana la Campionatul European din Germania, cu Irlanda de Nord (22 martie) și Columbia (26 martie), iar selecționerul Edi Iordanescu a facut o analiza asupra celor doua adversare știute din faza grupelor.

- Lucrarile la hidrocentrala de la Costisa au fost finalizate. Hidroelectrica a anuntat, vineri, finalizarea lucrarii de tip LN3 pentru hidroagregatul nr. 1 de la CHE Costisa, „un pas important in dezvoltarea si consolidarea infrastructurii hidroelectrice”. Potrivit unui comunicat de presa al companiei,…

- Transportatorii discuta miercuri la Guvern cu mai mulți secretari de stat și consilieri de stat. Aproximativ 6.000 de camioane au participat miercuri la protestul transportatorilor, potrivit presedintelui Federatiei Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu. Aceștia au mai multe nemulțumiri,…