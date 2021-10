Stiri pe aceeasi tema

- Radu Lupescu, medic anestezist și de Terapie Intensiva și președintele Asociației Medicilor din clinica Rhena de la Strasbourg, a fost decorat, marți, de ministrului francez al Sanatații, Olivier Veran, cu Ordinul Național al Meritului, care i-a fost conferit de președintele Emmanuel Macron pentru lupta…

- Postul Warner TV va fi lansat oficial in Romania pe 23 octombrie, luand locul TNT in lista de canale. Warner TV aduce telespectatorilor continut premium, blockbustere si seriale apreciate in intreaga lume. Productii grandioase precum trilogia „Stapanul Inelelor” („The Lord of the Rings”), „Cavalerul…

- SUA vor redeschide granițele pentru turiștii vaccinati anti-Covid la inceputul lunii noiembrie. SUA isi vor deschide la inceputul lui noiembrie frontierele terestre cu Mexicul si Canada pentru calatorii vaccinati impotriva COVID-19 si care intreprind inclusiv calatorii considerate neesentiale. Un inalt…

- Warner TV va fi lansat oficial in Romania pe 23 octombrie sub sloganul „Entertainment Nelimitat”. Noul post de televiziune va inlocui TNT in cadrul unui amplu proces de rebranding la nivel european, potrivit unui comunicat al Warner Media. Trilogia „Stapanul Inelelor”, „Cavalerul Negru” si „Sucker Punch”…

- Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate, planificat pentru luna noiembrie, in cadrul caruia urma sa fie ales noul șef al formațiunii, va avea loc pana in primavara, atunci cand situația Covid va permite organizarea unui astfel de eveniment. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco,…

- Michael Gandolfini și-a reprimat toate sentimentele de durere și tristețe provocate de moartea tatalui sau, James Gandolfini, in timpul filmarilor la pelicula ‘The Many Saints of Newark’. Actorul in varsta de 22 de ani joaca in noua pelicula rolul versiunii tinere a lui Tony Soprano, personaj facut…

- Tesla va construi un robot umanoid numit Tesla Bot, dupa cum a declarat CEO-ul companiei, Elon Musk. Anunțul a fost facut in cadrul AI Day, o serie de discuții tehnice gazduite de Tesla in California. Potrivit CNBC , „de asemenea, suntem buni la senzori și baterii și probabil ca anul viitor vom avea…

- De la scenaristul / regizorul / producatorul Lisa Joy vine thrillerul de acțiune „Reminiscentele Trecutului” al Warner Bros. Pictures, cu Hugh Jackman, Rebecca Ferguson și Thandiwe Newton in rolurile principale. Nick Bannister (Jackman), un investigator privat al minții, navigheaza in lumea intunecatoare…