Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul Noaptea Cercetatorilor va avea loc la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universitații Transilvania din Brașov, intre orele 16.30 – 21.30. Acesta se adreseaza tuturor elevilor și comunitații locale. Ne propunem astfel sa aducem cercetarea mai aproape de comunitate, sa le explicam și sa…

- Un membru AUR, naistul Nicolae Voiculeț, a publicat pe pagina sa de Facebook o imagine in care promoveaza noul partid al lui Dragnea. De altfel, acesta i-a cantat lui Dragnea la nai, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Fostul lider al PSD a anunțat duminica lansarea noului partid , Alianța pentru…

- Victor Socaciu – autor de muzica folk, realizator de emisiuni TV, fost parlamentar și diplomat – a fost internat, de urgența, la Spitalul Clinic de Nefrologie ”Carol Davila” din București. Artistul ar avea probleme grave de sanatate de natura renala, dupa ce a suferit un transplant acum ceva timp. In…

- Surpriza de proporții la Untold 2021, festivalul care are loc la Cluj-Napoca in perioada 9-12 septembrie . Jurații emisiunii „SuperStar”, Smiley, Raluka, Marius Moga și Carlas Dreams, vor canta pe scena principala a festivalului. A venit toamna, iar show-ul „SuperStar”, care transforma oamenii obișnuiți…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania va incepe vineri cu o proiecție realizata simultan in 20 de orașe din Romania. In cadrul festivalului este programat și un show al unui celebru dansator, arata Mediafax. Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) se va desfașura in perioada…

- Politistii au anunțat ca fac cercetari dupa aparitia in mediul online a unor imagini in care mai multi soferi intorc pe Autostrada A2 si circula pe contrasens, majoritatea pe banda de urgenta, dar cativa o fac si pe banda intai. Poliția Județeana Constanta a anuntat, luni seara, ca politistii vor face…

- Celebrul DJ olandez Armin van Buuren vine la București pe data 25 septembrie. DJ-ul revine in fața publicului din București dupa șapte ani și pregatește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa, in cadrul Sound of Bucharest. „A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18…

- Federatia Romana de Rugby a anuntat, miercuri, ca meciul “stejarilor” cu Argentina se va disputa pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf. Acesta va fi primul meci de rugby pe arena de langa Manastirea Cașin. Ucraina s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020 si folosea stadionul din…