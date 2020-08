Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul Marian Godina susține ca ii este rușine cu șefii Poliției Romane dupa ce aceștia s-au intalnit cu membri ai clanului Duduianu, dupa moartea lui Emi Pian,cv dar mai ales și cu modul in care secretarul de stat in MAI, Bogdan Despescu, și șeful Poliției Romane, Liviu Vasilescu, au incercat sa…

- Chestorul șef Liviu Vasilescu, inspector general al Poliției Romane, a declarat, pentru Antena 3, ca intalnirea cu interlopii din clanul Duduianu a fost organizata in noaptea de dinaintea inmormantarii lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, pentru a se evita un eventual scandal, pentru ca informațiile…

- Șeful Poliției , Liviu Vasilescu, cel care a fost filmat in timp ce se intalnea cu liderii clanului Duduianu, in miez de noapte, susține ca a mers la respectiva intalnire pentru a preintampina o razbunare a clanului Duduianu pentru moartea lui Emi Pian și pentru ca a considerat ca este mai importanta…

- Luptatorul Adrian Florea, 34 de ani, a ajuns in stare critica la spital in urma unei rafuieli intre clanuri. Sportivul e celebru in Romania, dupa ce a ieșit invingator cu ocazia mai multor gale televizate. Acum se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost injunghiat in gat in urma unei rafuieli intre…

- La scurt timp dupa moartea lui Emi Pian (Florin Mototolea), fostul lider al clanului Duduianu, au ieșit la iveala detalii incredibile despre lumea interlopa din Romania. Șeful clanului Corduneanu a transmis un mesaj neașteptat.

- Moartea interlopului Emi Pian (Florin Mototolea) a scos la iveala detalii incredibile despre clanul Duduianu și despre fostul lider al acestuia, care a fost ucis in urma unui scandal izbucnit intre grupari rivale. Medicii legiști au facut o descoperire uluitoare in sangele lui Emi Pian.

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant, Victor Ponta i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca este ingrijorat dupa ce a aflat despre cazul mortii interlopului Emi Pian. "Dupa sanatate, a doua problema e siguranta. Vad ca interlopii se omoara ei intre ei. Am vazut si in Italia…

- Florin Mototolea, alias Emi Pian, 39 de ani, lider al Duduienilor, unul dintre cele mai influente clanuri din Romania, ar fi fost ucis de un membru al unei alte grupari, cunoscute drept a ”Spoitorilor”, marți, 4 august, dupa o rafuiala care a avut loc in cartierul Giulești.Conform marturiei unui insider,…