- Atleta Alina Rotaru, sportiva deja calificata la Jocurile Olimpice, a declarat pentru Federația Romana de Atletism ca se pregateste aproape normal in aceasta perioada in contextul pandemiei de coronavirus. De asemenea, aceasta se gandeste la calificarea in finala probei de saritura in lungime de la…

- Inotatorul Robert Glinta a declarat intr-un interviu, pentru AGERPRES, ca se pregateste pe uscat in propriul living pentru a diminua cat mai mult regresul cauzat de absenta antrenamentelor in bazin, obiectivul sau pentru Jocurile Olimpice din 2021 fiind castigarea unei medalii de aur.Calificat…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca sportivii romani sunt deja cu gandul la Jocurile Olimpice de anul viitor si ca fiecare se pregateste acasa cu "echipamentul din dotare" potrivit Agerpres. El a precizat ca sportivii sunt in legatura…

- Doi boxeri turci și antrenorul au fost infectați cu coronavirus la turneul preolimpic de la Londra, acolo unde au participat și noua romani, plus antrenorii lor. Lotul olimpic al Romaniei a participat saptamana trecuta la turneul preolimpic de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 7 baieți și…

- Baieții și fetele din lotul de box a Romaniei, care au participat la Turneul Preolimpic din capitala Angliei, vor ajunge la noapte in țara și se vor autoizola la domiciliu.Turneul de box de calificare de la Londra a fost intrerupt luni seara din cauza Coronavirusului care a lovit din plin și lumea sportului…

- Turneul preolimpic de polo de la Rotterdam, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 22-29 martie, printre echipele participante numarandu-se si Romania, a fost amanat, a anuntat fina.org potrivit news.ro.Competitia ar urma sa aiba loc in perioada 31 mai – 7 iunie. Situatia cu privire la…

- Competiția de fotbal din cadrul Jocurile Olimpice de la Tokyo va fi locul unde FIFA va testa o serie de modificari in regulament. Federația Internaționala vrea sa introduca posibilitatea inlocuirii jucatorilor care sufera lovituri la cap. In discuție exista doua variante: schimbarile temporare, pana…