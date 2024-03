Personalitațile din Argeș care au contribuit in mod esential la prestigiul județului vor fi premiate in cadrul evenimentului Gala Excelenței in Argeș, organizata de Consiliul Județean pe 28 martie. Consilierii județeni au votat, pe 29 februarie, regulamentul de desfașurare a evenimentului. Citește și Portofelul digital, aprobat de Parlamentul European. Ce conține Inscrierile și nominalizarile se […]