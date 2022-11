Stiri pe aceeasi tema

- Zona pietonala din centrul Iasului a fost extinsa, de astazi, pentru perioada Sarbatorilor de iarna. Astfel, circulatia rutiera a fost inchisa pe bld. Stefan cel Mare (pana la intersectia cu str. 14 Decembrie 1989) si pe str. I.C. Bratianu (pana la intersectia cu str. Agatha Barsescu). Potrivit dispozitiei…

- Consilierii locali au aprobat recent organizarea de catre Municipiul Baia Mare a evenimentelor cultural-artistice, in perioada 1 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Sarbatorii Sfantului Nicolae, inaugurarii Targurilor de Craciun din Parcul Mara și Centrul Vechi, Concertelor…

- Sarbatorile de iarna vor fi marcate si in acest an de Primarie cu un Targ de Craciun, sistem de iluminat festiv si Revelion in strada. Un prim pas in acest sens va fi facut peste cateva zile, in plenul Consiliului Local (CL): evenimentele propuse vor fi supuse aprobarii consilierilor locali. In primul…

- Bazinul de inot acoperit din municipiul Targu Jiu va beneficia de un Regulament pentru utilizare. Primaria Targu Jiu va ceda spre administrare bazinul de inot catre Edilitara Public, societatea Consiliului Local. Edilitara va elabora un Regulament pentru folosirea bazinului acoperit, dupa cum a precizat…

- Organizarea numeroaselor manifestari din cadrul Sarbatorilor Iasului va impune o serie de modificari si restrictii ale traficului auto, dupa cum urmeaza: 1). vineri, 7 octombrie, ora 24.00 – duminica, 16 octombrie, ora 24.00: se va inchide circulația rutiera pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, pe tronsonul…

- – Doamna director, cum a debutat noul an școlar in comuna Boghicea? Remarc faptul ca pentru tot ce inseamna binele educației din aceasta comuna exista un parteneriat foarte important intre școala și primaria locala. Domnul primar și-a dat interesul ca școlile noastre sa aiba de toate. Zilele acestea,…

- Pentru buna desfașurare a Turului Romaniei la Ciclism, autobuzele Transurban S.A. vor folosi rute ocolitoare. Iata noile tresee ale autobuzelor Transurban: Luni 05.09.2022 intre orele 11.00-24.00 Liniile 1, 15 și 16 vor circula pe traseul Iuliu Maniu – Cuza Voda – Gh. Lazar – 1 Decembrie – I.C. Bratianu…

- Restricții de circulație Organizarea in bune condiții a Raliului Iasului 2022 va genera și o serie de restricții de circulație și modificari in transportul public. Astfel, de miercuri, 31 august, ora 12.00 – duminica, 4 septembrie, ora 24.00, aleea de acces din fata Palatului Culturii (zona liniilor…