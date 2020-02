Se măresc pensiile! Data care va face fericiți toți pensionarii, confirmată de ministru Se discuta despre marirea pensiilor sau, mai degraba, despre amanarea maririi pensiilor, dintotdeauna. Guvernul Orban a incercat sa vina la inaintare cu o sumedenie de argumente pentru a justifica lipsa banilor pentru gesturi atat de generoase Din fericire pentru pensionari, aceștia au in sfarșit o data exacta de la care vor avea bani mai mulți. Fara niciun fel de discriminare, pensiile in Romania vor crește incepand cu 1 septembrie 2020, peste aproximativ șase luni. Incepand cu acea data, pensionarii se vor bucura de un salt de aproximativ 40% in performanța. Informația a fost confirmata de ministrul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

