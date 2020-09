Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin pe strada Principala din localitatea Sanișor pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, informeaza ISU Mureș. foto arhiva Arde vegetația uscata la Sanișor! at Sursa articolului: Arde vegetația uscata la Sanișor! Credit autor: Marginean Erika. Source

- Pompierii militari au intervenit pe str.Libertații din municipiul Sighișoara ca sa elibereze un cațeluș blocat intre traversele de cale ferata. Cațelușul a fost salvat și predat unei persoane aflate la fața locului, potrivit ISU Mureș. foto arhiva Cațeluș blocat pe calea ferata at Sursa articolului:…

- Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Gornești, unde a ars aproximativ 20mp din acoperișul unei anexe gospodarești, infoprmeaza ISU Mureș, foto arhiva Acoperișul unei anexe gospodarești in flacari! at Sursa articolului:…

- Un incendiu izbucnit la un bar dezafectat de pe strada Spicului din municipiul Targu Mureș a fost stins de catre proprietar, inainte de sosirea pompierilor de la Detașamentul Targu Mureș. In bar nu se efectua nicio activitate, dupa primele cercetari se pare ca nu sunt victime, dar un echipaj de pompieri…

- In localitatea Sanpaul, pe strada Principala au ars doua anexe gospodarești in aceasta dupa-masa. Una a ars in totalitate și 10mp au ars din acoperișul celei de a doua. Intervin pompierii de la Detașamentul Targu Mureș și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Iernut, informeaza ISU Mureș.…

- Pompierii militari de la punctul de Lucru Sovata intervin pentru indepartarea unui arbore cazut pe strada Izvorului din localitate. O intervenție similara au și pompierii de la Detașamentul Targu-Mureș care lucreaza la aceasta ora pentru degajarea unui arbore care a cazut in municipiu, pe strada Livezeni.…

- Circulația rutiera pe Dealul Cerghidului a fost reluata dupa intreruperea cauzata de un copac cazut pe carosabil.Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au indepartat copacul de pe carosabil, intervenția fiind finalizata cu succes, transmite ISU Mureș. S-a reluat circulația pe Dealul Cerghidului at…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sambata, 27 iunie, in jurul orei 12.10, sa intervina pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingerea a incendiilor la un accident rutier cu avarierea unei conducte de gaz pe strada Gradinarilor din municipiul Targu Mureș. ”Au intervenit pompierii militari…