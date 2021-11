Se întrevede o nouă eră? Noul capitalism japonez Premierul japonez Fumio Kishida si-a anuntat deja victoria in alegerile legislative de duminica, dupa ce coalitia aflata la putere si-a mentinut o majoritate parlamentara peste asteptari, si a insistat asupra ideii sale de a promova “un nou capitalism”, potrivit AFP. “A fost un scrutin foarte greu”, a declarat Kishida in fata presei. Insa alegatorii au aratat ca isi doresc “un guvern stabil” de la majoritatea aflata la final de mandat, pentru se ocupa de viitorul tarii, a adaugat el. Kishida a insistat de asemenea asupra ideii sale de a promova “un nou capitalism”, centrat pe sustinerea cresterii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Fumio Kishida si-a anuntat luni victoria in alegerile legislative de duminica, dupa ce coalitia aflata la putere si-a mentinut o majoritate parlamentara peste asteptari, si a insistat asupra ideii sale de a promova "un nou capitalism", relateaza AFP si EFE.

- Coalitia aflata la putere în Japonia îsi va pastra majoritatea în parlament, pierzând însa câteva zeci de locuri, indica sondajele realizate la iesirea de la urne (exit-poll) difuzate de media locale dupa închiderea birourilor de vot în cadrul alegerilor…

- Coalitia aflata la putere in Japonia isi va pastra majoritatea in parlament, pierzand insa cateva zeci de locuri, indica sondajele realizate la iesirea de la urne (exit-poll) difuzate de media locale dupa inchiderea birourilor de vot in cadrul alegerilor legislative de duminica, transmit AFP si Kyodo.…

- Coalitia aflata la putere in Japonia isi va pastra majoritatea in parlament, pierzand insa cateva zeci de locuri, indica sondajele realizate la iesirea de la urne (exit-poll) difuzate de media locale dupa inchiderea birourilor de vot in cadrul alegerilor legislative de duminica, transmit AFP si Kyodo.…

- Noul prim-ministru Fumio Kishida spera sa îsi pastreze postul dupa alegerile legislative de duminica din Japonia, pe care se asteapta sa le câstige partidul sau PLD, dar în care probabil va suferi pierderi potrivit analistilor, transmite AFP citata de Agerpres. Sectiile de votare au…

- Fumio Kishida, fost ministru de externe, a câștigat miercuri competiția pentru șefia Partidului Democrat Liberal (LDP) ce guverneaza în Japonia și urmeaza sa devina urmatorul premier al țarii, informeaza Reuters. Kishida, 64 de ani, a câștigat președinția LDP în fața…

- Partidul Liberal-Democrat (PLD), aflat la putere in Japonia, a anuntat ca isi va alege liderul la 29 septembrie, in contextul in care actualul presedinte al formatiunii politice, premierul Yoshihide Suga, a atins un nivel record de impopularitate, cu cateva saptamani inaintea scrutinului general, relateaza…

- Unul dintre cele trei partide din coalitia aflata la putere in Polonia si-a anuntat plecarea de la guvernare, dupa ce liderul sau a fost demis din executiv de prim-ministru, relateaza AFP. „Parasim guvernul cu capul sus, demiterea mea este sfarsitul Dreptei unite si inseamna destramarea coalitiei”,…