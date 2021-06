Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de repatriere a ultimului detasament romanesc din teatrul de operatii Afganistan va avea loc in noaptea de sambata spre duminica, la ora 01.30, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, in prezenta ministrului Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si a sefului Statului Major al Apararii,…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a semnat un decret ce prevede transferul prerogativelor prezidențiale catre consiliul de securitate al țarii, în caz ca este asasinat sau nu poate sa-și exercite funcția, transmite agenția de stat Belta, preluata de Reuters. Lukașenko anunțase…

- YouTube a blocat conturile televiziunilor ucrainene „112”, „NewsOne” și „ZIK”, vizate de sancțiuni ale Consiliului de Securitate și Aparare Nationala din Ucraina, potrivit Korrespondent. Toate cele trei canale de YouTube ale televiziunilor respective nu mai pot fi accesate de pe teritoriul Ucrainei.…

- Inca o țara europeana renunța la obligativitatea ca cetațenii sa poarte masca sanitara de protecție. In Franța cetațenii pot renunța sa mai poarte masca in anumite situații. Persoanele vaccinate din Franța vor putea renunța la masca de protecție. Se poate renunța la masca in spațiile inchise și in cele…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca atunci cand tara noastra va atinge pragul de 10 milioane de romani vaccinati, atunci poate fi luata in considerare renuntarea la masca de protectie. „Obiectivul meu și al Guvernului pe care il conduc ramane vaccinarea cat mai rapida a 10 milioane de romani. Pentru…

- Premierul Florin Citu sustine ca cel mai important sprijin pe care Guvernul il poate da specialistilor de la Institutul “Cantacuzino” este sa nu ii incurce cu decizii politice si „sa ii lase sa isi faca treaba”. „Dincolo de asigurarea resurselor necesare, cred ca cel mai important sprijin pe care Guvernul…