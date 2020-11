Se închid magazinele în România! Iohannis anunță noi restricții. Circulația e și ea afectată Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, la inceputul ședinței de Guvern, dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 10.000 de noi cazuri de coronavirus in Romania, ca restricțiile actuale nu mai sunt suficiente pentru gestionarea pandemiei, motiv pentru care este nevoie de urmatoarele deciziii: „Suntem pe buna dreptate, cu totii, ingrijorati. Am avut azi aproape 10.000 de cazuri noi. Am avut si azi multi, prea multi, care au decedat, si trebuie sa fim foarte realisti. Sunt necesare masuri ferme, masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile care s-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

