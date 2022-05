Stiri pe aceeasi tema

Washingtonul a asigurat marti ca nu si-a schimbat politica fata de Taiwan, dupa ce actualizarea unei fise tehnice a starnit furia Chinei pentru ca aceasta nu mai afirma foarte clar ca Statele Unite nu sprijina independenta insulei, transmite AFP.

Bilantul inundatiilor catastrofice din Africa de Sud s-a agravat joi ajungand la 341 de morti si aproape 41.000 de persoane afectate, potrivit AFP.

Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si trei gospodarii din Marginea, judetul Suceava, au fost afectate grav de un incendiu izbucnit vineri, propagat cu repeziciune din cauza vantului puternic.

Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.

Un numar de 13 persoane au fost evacuate, in noaptea de luni spre marti, dintr-un bloc de locuinte din municipiul Baia Mare din cauza unui incendiu produs intr-un apartament, a informat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi, potrivit Agerpres.

Arabia Saudita si-a recastigat pozitia de furnizor principal de titei al Chinei in primele doua luni ale anului 2022, dupa ce fusese depasita de Rusia in decembrie, in timp ce livrarile rusesti au scazut cu 9%, dupa o reducere a cotelor de import care a determinat rafinariile independente sa isi…

Patru persoane au murit in Kenya din cauza febrei galbene, o boala virala grava care a fost depistata recent in tara pentru prima data in decenii, a anuntat luni Ministerul Sanatatii, relateaza AFP.

- O aeronava MiG 21 LanceR care executa, miercuri seara, o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, apoi a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac și Gura Dobrogei. Aeronava decolase de pe Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu,…