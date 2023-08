Se anunță verificări la sânge în spitale, școli și spațiile de joacă Vineri, Comitetul Municipiului București a aprobat trei hotarari ce vor intra in vigoare de saptamana viitoare. Prefectul Municipiului București, Rares Hopica, a anunțat un plan de inspecție a spitalelor din oraș, a locurilor de joaca și a școlilor. Tot el a mai anunțat ca vineri au fost aprobate trei hotarari de catre Comitetul Municipiului București. Prima hotarare prevede planul de verificare a tuturor spațiilor de joaca din București: „va fi o verificare complexa sub aspectul siguranței echipamentelor, sub aspectul planului de paza și al monitorizarii video, al instalațiilor electrice in toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, anunța un plan de verificare a locurilor de joaca din oraș, a spitalelor și a școlilor. Primarii pot toaleta copacii fara aviz de la primaria capitalei, in timp ce administratorii parcurilor fara supraveghere video vor fi amendați.Comitetul municipal…

- Mai multe locuri de joaca din Capitala au fost luate la puricat. N-au lipsit neregulile. Astfel ca prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, a convocat pentru vineri, 11 august, Comitetul pentru Situatii de Urgenta din capitala cu privire la prevenirea accidentarii copiilor in locurile de joaca…

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența din Capitala pentru vineri 11 august, cu privire la siguranța copiilor in locurile de joaca, informeaza un comunicat de presa transmis de Prefectura

- Rares Hopinca, prefectul Capitalei, a anunțat, miercuri, 9 august, pe Facebook, ca a verificat mai multe locuri de joaca din oras și a constatat mai multe nereguli. Pentru a fi luate masuri astfel incat sa nu se mai repete incidente precum cel in care o fetita s-a electrocutat intr-un parc din sectorul…

- Prefectul de București a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența. Asta dupa ce a facut mai multe controale la spațiile de joaca din București, acolo unde au fost constatate grave nereguli care pot pune in pericol viața copiilor.Iata detaliile care vin de la Prefectura: In cursul zilei…

