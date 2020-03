Scrisoarea Agentiilor de Turism pentru Ludovic Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent National al PNL se reuneste luni pentru a decide candidatii la alegerile locale in toate judetele si in Bucuresti. Potrivit unei informari de presa, BPN al PNL se reuneste luni, incepand cu ora 11,00, iar la sedinta sunt invitati sa participe candidatii liberali la functiile de presedinti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca este in mana Parlamentului decizia privitoare la investirea Guvernului Citu, precizand ca liberalii au purtat discutii si negocieri pentru a incerca sa formeze o majoritate.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca in conformitate cu sondajul efectuat la comanda PNL, liberalii au peste 30% in Capitala și capacitatea de a caștiga 4 primarii de sector.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Noi am luat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu un mandat clar, acela de a crea o majoritate cat mai rapid cu putinta, care sa sustina un candidat de dreapta. "In cazul in care consultarile vor avea loc inainte de motivarea CCR (privind desemnarea…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat astazi „ca cine este trimis in judecata nu mai poate candida” La finalul anului trecut Nicolae Robu alaturi de alti inculpati a fost trimis in judecata de DNA in dosarul privind casele naționalizate. robu este acuzat de de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat ca este uimita de faptul ca președintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou ca premier pe Ludovic Orban și a subliniat ca, prin aceasta decizie, șeful statului demonstreaza ca sfideaza Parlamentul, adica „ii desconsidera pe romani”.„Sunt chiar…

- Președintele USR, Dan Barna, a laudat inițiativa premierului Ludovic Orban care a anunțat dupa consultarile cu președintele Iohannis ca a hotarat organizarea de alegeri anticipate. Acesta a subliniat ca anticipatele sunt singura soluție acum pentru ca majoritatea in Parlament este formata de PSD. „Avem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii cere premierului Ludovic Orban sa mareasca alocatiile copiilor. "Cat de cinic poti sa fii sa inventezi tot felul de scamatorii ca sa nu le dai copiilor drepturile cuvenite?", intreaba el.