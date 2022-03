Scrisoare către tine (XXIX) Giorgiana Radu-Avramescu Dragul meu, cum iți este? Mie mi te-ai aratat vesel, și tare m-aș bucura sa te aflu așa! Aici e prea multa moarte pe centimetrul patrat de viața. Veștile acestea imi vin una dupa alta, incat am sentimentul ca in afara morții nu mai e nimic pe pamant. A plecat și bunul tau prieten Ioan Marinescu, fost prefect al județului Dambovița. Saptamana trecuta vorbisem despre el cu niște vizitatori ai muzeului Pietrei, sosiți din Targoviște. Le spuneam despre lansarile de carte și evenimentele la care ai participat acolo și aminteam cațiva prieteni și apropiați ai tai din județul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

