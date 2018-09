Scrisoare anti-Dragnea. Boștinaru: Acesta este cel mai mare pericol Eurodeputatul a explicat ca scrisoarea dizidenților din PSD care ii cer demisia lui Dragnea va avea consecințe dezastruoase pentru partid. "Criza interna din PSD risca sa faca rau și Romaniei. Guvernul va fi vulnerabilizat și nimeni nu poate preveni chiar o pierdere a majoritații și o cadere a guvernului. Nimeni nu iși problema ca un PSD, macinat de conflicte interne, chiar daca ramane la guvernare, ii va fi foarte dificil sa pregateasca marile provocari de anul viitor cum ar fi președinția Consiliului Uniunii Europene. Se dezic de ce au spus la Neptun Boștinaru le reproșeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

