- Mijlocașul spaniol Luis Alberto, 31 de ani, vrea s-o paraseasca pe Lazio la finalul sezonului in curs. Lazio a facut spectacol, vineri seara, cu Salernitana: 4-1. Insa suporterii nu s-au putut bucura prea mult de victoria favoriților. La final, in fața camerelor de luat vederi, mijlocașul Luis Alberto…

- La trei luni dupa desparțirea de Universitatea Craiova, jucatorul considerat cea mai mare „țeapa” luata de Mihai Rotaru, se pregatește sa semneze un nou contract, pentru sezonul viitor. Jasmin Kurtic (35 de ani) are șanse foarte mari de a mai evolua inca un an in tricoul celor de la FC Sudtirol, locul…

- Razvan Marin (27 de ani) s-a intors printre titularii lui Empoli in jocul de vineri seara contra Bolognei (0-1). Mijlocașul roman a oferit o mare ocazie de gol oaspeților și a pus bazele fazei din care s-a marcat in prelungiri. ...

- Mijlocasul roman Razvan Marin a fost integralist in meciul pierdut dramatic de Empoli, 0-1 acasa cu Bologna, vineri, in prologul etapei a 29-a din Serie A, conform Agerpres. Unicul gol al unui meci disputat pe o ploaie torentiala a fost inscris foarte tarziu, in minutul 90+4, de rezerva Giovanni…

- Echipa italiana Bologna a invins vineri seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Empoli, in primul meci al etapei a 29-a din Serie A, potrivit news.ro. Antrenorul lui Empoli, Davide Nicola, a inceput meciul cu mijlocasul roman Razvan Marin ca titular. Intalnirea a fost dominata de oaspeti care au…

- Campionul mondial argentinian Lautaro Martinez a marcat al 100-lea sau gol in campionatul Italiei. S-a intamplat duminica seara, in partida castigata in deplasare de echipa sa, Inter Milano, cu scorul de 4-0, in fata formatiei Lecce, in etapa 26 din Serie A. Capitanul lui Inter a deschis scorul dupa…

- Razvan Marin (27 de ani) ar putea reintra pe teren duminica, in Empoli - Fiorentina, meci din etapa 25 a Serie A, dupa o accidentare care l-a facut indisponibil in ultimele doua partide disputate de formația toscana. Dupa duelul cu Juventus, in care a bifat un singur minut, mijlocașul roman a suferit…

- Inter Milano, liderul din Serie A, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa AS Roma, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Italiei. AS Roma a condus cu 2-1, prin golurile marcate de Mancini ’28 si El Shaarawy ’45, scrie news.ro.Pentru Inter au inscris Acerbi…