Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile orasului New York vor amenda persoanele care refuza sa poarte masca, anunta reuters, citata de agerpres . Masura a fost luata pe fondul cresterii ratei testelor pozitive pentru COVID-19 la peste 3% pentru prima data in cateva luni, a anuntat astazi primarul metropolei americane, Bill de…

- Proportia testelor pozitive la coronavirus a inceput sa creasca din nou la New York, mai ales in zonele cu un numar mare de evrei religiosi, a avertizat luni guvernatorul Andrew Cuomo, citat de AFP, scrie Agerpres. fenpomenul provoaca ingrijorare, deoarece peste cateva zile urmeaza sa se redeschida…

- Autoritațile franceze din domeniul sanatații au raportat 8.975 de cazuri noi confirmate de coronavirus vineri, stabilind un nivel record al infecțiilor zilnice de la debutul pandemiei, scrie Reuters.Numarul de persoane spitalizate cu noul coronavirus, deși este situat mult sub varful de 32.292 din 14…

- Covid-19 in Romania: Numar record de decese zilnice Autoritatile au anuntat astazi 1.053 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. din peste 22.000 de teste, bilantul depasind astfel 88.500 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele mai multe cazuri noi în ultimele 24 de ore…

- Raportarea se face la ultimele14 zile. De la aceasta regula vor fi exceptate insa restaurantele din interiorul hotelurilor. In prezent, niciun județ nu depașește nivelul stabilit de autoritați, dar acest indicator poate varia de la o localitate la alta și exista posibilitatea instituirii unei carantine…

- Restaurantele vor putea fi deschise de marti, 1 septembrie, dar doar in zonele in care se inregistreaza cel mult 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, raportat la ultimele 14 zile. De la aceasta regula vor fi exceptate insa restaurantele din interiorul hotelurilor. In prezent, niciun judet nu…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 25 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 19 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj 25 persoane internate in ATI, din care 17 din județ Total vindecați…

- Cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost raportate in cel putin 41 de scoli din Berlin, la nici doua saptamani dupa ce cele 825 de unitati de invatpmant din capitala Germaniei au fost redeschise, relateaza The Guardian.