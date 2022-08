Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 august 2022, echipa Sectorului Media și Comunicare a Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a proiectat filmul „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava” in cadrul Școlii de vara „Copii la altar”, la Școala Gimnaziala Berchișești, unde au fost prezenți și copii ai Școlii din Valea Moldovei. Aproape…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, Centrul Eparhial Suceava, prin Sectoarele Educațional–Teologic și Administrativ–Bisericesc, organizeaza Examenul de Capacitate Preoțeasca, sesiunea septembrie 2022, in vederea candidarii pentru ocuparea, prin…

- Luni, 4 iunie a avut loc un incendiu in satul Varfu Dealului, comuna Parteștii de Jos, in urma caruia au ars casa familiei Miroș și anexele gospodarești. Incendiul, deosebit de violent, a mistuit toata agoniseala familiei formate din 5 adulți și 5 copii, aceștia ramanand doar cu hainele de pe ei. Deoarece…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viața a organizat, marți, 21 iunie 2022, in cetatea Sucevei, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Mitropolitul Dosoftei, cel de-al doilea atelier de formare pentru…

- Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, judetul Suceava, a luat ființa in anul 2010, la inițiativa profesorului Vasile Schipor și cu binecuvantarea arhimandritului Melchisedec Velnic, exarhul manastirilor din Arhiepiscopia Sucevei si…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților in parteneriat cu Protopopiatul Suceava 1, Parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Cajvana I, Parohia „Nasterea Maicii Domnului” Cajvana II, Primaria Orasului Cajvana și Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”…

- Seria manifestarilor prilejuite de implinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfantul Gheorghe” a Manastirii „Sfantul Ioan cel Nou”, actuala Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, a continuat astazi, cu lansarea carții istoricului ardelean Adrian Andrei Rusu, „Ștefan cel Mare și moldovenii din…

- O enoriașa a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca la biserica de care aparține doi preoți se certau in timpul slujbei considerand acest lucru inadmisibil. ”Inaltpreasfinția voastra! Ma numesc …., ieri, 2 iunie, am participat la Sfanta Liturghie la biserica de la …. Am fost siderata sa…