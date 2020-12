Școala Moțăței cumpără tablete de peste 80.000 de euro Școala gimnziala nr1 Moțaței desfașoara licitație publica pentru a cumpara pentru elevi 373 de tablete cu abonament de internet pe minimum 24 de luni și sistem de management la distanța. La Moțaței, județul Dolj elevii au primit pana acum 50 de tablete de la primarie, iar de curand au ajuns in localitate și dispozitivele de la Ministerul Educației, care inca se repartizeaza. Device-uri sunt date elevilor cu contract de comodat. Managerul școlii spune ca este nevoie de mai multe tablete pentru ca in multe situații elevii au la dispoziție doar telefoanele parinților. Conform datelor pe care le dețin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

