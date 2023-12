Școala buzoiană își omagiază mentorii Inspectoratul Județean Buzau organizeaza astazi, 12 decembrie, incepand cu ora 14.00, la sala Consiliului Județean, in cadrul proiectului „Invațamantul buzoian, intre tradiție și modernitate”, un eveniment in premiera. Este vorba despre evenimentul intitulat „Mentorii noștri de ieri și de azi”, prin care se aduce un omagiu celor care prin daruire și profesionalism au contribuit la … Articolul Școala buzoiana iși omagiaza mentorii apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Dumitru-Radu, coordonator de proiecte in cadrul Centrului de Arta Aluniș a povestit despre stadiul in care se afla „Programul de educație culturala al Școlii de Olarit de la Colți in 2023” și despre rezultatele și impactul pe care acesta le-a avut pentru galasocietatiicivile.ro. In cadrul unui…

- Alexandru Maciuca „s-a retras discret” din aceasta lume, așa cum a și trait. Este o veste teribila care i-a intristat profund in primul rand pe toți cei care iubesc cultura. Directorul Muzeului „Octavian Moșescu” din Ramnicu Sarat a manageriat aceasta institutie tanara, cu o istorie de numai șase decenii,…

- Periodic, diverși cetațeni din Buzau – politicieni sau reprezentanți ai așa-zisei societați civile – pun pe tapet problema siguranței padurii și a parcului Crang, intr-un mod care aduce mai degraba cu povestea drobului de sare. Sub mottoul „Toma taie Crangul”, primarul municipiului este ținta preferata…

- Un proiect de HCJ inițiat de Ion Asaftei, cel care ocupa funcția lui Ionel Arsene la Consiliul Județean Neamț prevede o rectificare bugetara pe baza de amendament al acestuia. Este vorba despre o rectificare pe minus de aproximativ 6000 mii lei. Motivul: adoptarea unor masuri de reducere a cheltuielilor…

- Operatorul Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul roman prin Ministerul Energiei, cu aproape 49 la suta din capital, a primit patru oferte la licitația lansata la finalul lunii august, prin care vrea sa achiziționeze peste 100.000…

- Consiliul Județean a publicat raportul semestrial privind soluționarea petițiilor in perioada ianuarie-iunie 2023, din care reiese ca, in total, instituției i-au fost adresate 83 de petiții. 65 dintre acestea au ținut de competența Consiliului Județean, 12 au fost inaintate spre soluționare altor autoritați…

- Robert Vlad, elev al Liceului „Alexandru Marghiloman”, este unul dintre interpreții buzoieni care vor urca pe scena la festivalul de muzica populara ce insoțește evenimentul „Toamna buzoiana”. El s-a intors la Buzau saptamana trecuta cu un premiu de la Festivalului – Concurs Național de Folclor „Maria…

- Consiliul Județean a reluat, cu o intarziere de aproape doi ani, proiectul privind eficientizarea energetica a cladirii administrative cu o valoare de peste 13 milioane de lei, cu trei milioane de lei mai mare fața de anul 2021, momentul in care a fost elaborata prima documentație tehnico-economica,…