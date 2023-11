Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a reusit ieri sa o depaseasca in sala „Constantin Jude” pe CS Dinamo Bucuresti, scor 91-82, in runda a 8-a a Ligii Nationale. Victoria „leilor” a pus capat seriei negative din campionat, unde au incheiat luna octombrie cu esecuri pe linie. Dupa succesul din Alpe Adria Cup, baschetbalistii…

- SCM USV Timisoara a revenit pe gazon cu un succes important dupa etapele cu iz amatoresc din faza a doua a Ligii Nationale. Astazi, in Ghencea, banatenii au recuperat un deficit de 12 puncte si au invins-o cu 23-21 pe CSA Steaua Bucuresti in semifinalele Cupei Romaniei la rugby. Steaua a deschis scorul…

- SCM Timisoara a inregistrat al treilea esec stagional in noua editie a Ligii Nationale dupa infrangerea, la limita, suferita ieri seara contra Rapidului. Oaspetii s-au impus cu 100-97, dupa ce scorul la finele primelor patru sferturi „clasice” a fost 93-93. Sala „Constantin Jude”, aflata inca in stare…

- SCM Politehnica a pierdut, conform calculelor hartiei, pe parchetul puternicei Potaissa Turda. A fost 29-42 in deplasarea din runda a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Timisorenii au fost lipsiti in continuare de Cristian Fenici și Bogdan Baican, accidentați. Portarul Tomislav Stojkovic a tinut-o…

- SCM Timisoara nu a avut mari probleme in Arena de Baschet cu ABC Laguna Bucuresti, gruparea care a retrogradat-o pe Steaua. A fost 79-51 pentru oaspetii alb-violeti care au controlat partida din runda a doua a Ligii Nationale. Dupa succesul de acasa cu Galati, „leii” si-au pastrat concentrarea in duelul…

- Gazdele au obtinut victorii pe linie in meciurile din prima etapa a Ligii Nationale de baschet masculin, informeaza Agerpres.Dupa ce SCM Timisoara s-a impus in meciul inaugural, de vineri, in partidele de sambata au castigat CS Rapid, CSM Constanta, FC Arges si CS Dinamo. Cel mai clar succes…

- Printre cei 3.500 de participanți la ediția a VII-a a Intalnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO), organizata in perioada 31 august – 3 septembrie 2023, la Timișoara, s-au aflat și 80 de delegați ai Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop…

- Desi au mai multi jucatori la lot, „leii” nu au avut probleme in meciul de ieri de la malul marii. SCM USV Timisoara s-a impus cu 92-0 pe terenul lui CS Navodari in runda a 3-a din faza a doua a grupelor Ligii Nationale. Meciul a fost dominat complet de timisoreni, care au marcat 14 […] Articolul SCM…