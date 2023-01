Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a efectuat o noua mutare. Modibo Diaby a fost imprumutat de la U-BT Cluj-Napoca. Tanarul african a crescut la echipa ardeleana si a mai evoluat pentru CSA Steaua. Modibo s-a nascut in 2003, in Mali, dar a sosit in tara la academia lui U-BT in 2017, fiind jucator de baza…

- „Leii din Banat” au inceput 2023 cu o infrangere categorica pe teren propriu. CSO Voluntari a castigat cu 97-72 in fata lui SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara intr-un joc pe care l-a controlat surprinzator de clar. Baschetbalistii alb-violeti, cu un parcurs excelent la inceputul sezonului, au inregistrat…

- Anul 2022 a fost cu rezultate foarte bune in ultima parte pentru „Leii din Banat”. Iar noul an incepe repede pentru SCM Timisoara din punct de vedere competitional. Alb-violetii revin deja maine in arena, pe teren propriu, pentru un duel dificil cu CSO Voluntari, detinatoarea Cupei si totodata vicecampioana…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…

- SCM Timisoara nu a avut probleme in jocul din aceasta seara din Liga Nationala la baschet masculin, contra lui CS Dinamo Bucuresti. Alb-violetii au controlat ostilitatile in sala „Constantin Jude” iar pe final diferenta putea fi umilitoare pentru oaspeti, s-a incheiat 91-74 in favoarea „leilor”. Primul…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…

- Trei ani de inchisoare cu suspendare este pedeapsa aplicata unui vrancean de 31 de ani din Andreiașu, care a fost gasit vinovat de vatamarea corporala a unui alt barbat. Conflictul in urma caruia inculpatul a fost trimis in judecata a avut loc in ianuarie anul trecut și, pe langa pedeapsa, acesta trebuie…