Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București a caștigat finala mica a SuperLigii naționale la rugby, 16-11 cu SCM Timișoara, acesta fiind primul meci de rugby intern gazduit de noul stadion „Arcul de Triumf”. Primul meci intern de rugby jucat pe noul stadion „Arcul de Triumf” a fost caștigat de Dinamo. Conduși cu 6-11 la pauza,…

- Deși a condus mare parte din joc, SCM Timișoara a pierdut șansa unei medalii naționale in fața lui Dinamo, o adevarata „bestie” in acest sezon care a reușit sa se impuna și in finala mica a Superligii de rugby, dupa ce caștiga și „dubla” din campionat. Meciul de pe stadionul Arcul de Triumf a fost ...…

- Echipa CS Dinamo Bucuresti a obtinut medaliile de bronz in editia din acest an a SuperLigii CEC Bank la rugby dupa ce sambata, in finala mica a campionatului, a invins pe CS SCM Timisoara cu scorul de 16-11 (6-11). Intr-o partida disputata fara spectatori, pe Stadionul National ''Arcul de…

- Rugby la TVR. Televiziunea Publica va difuza in acest weekend finala Superligii Nationale de rugby, care va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Publicitate In finala mare se vor intalni CSM Stiinta Baia Mare si CSA Steaua Bucuresti. Meciul se va juca sambata, 16 octombrie, de la ora…

- SCM Timisoara a anuntat azi ca a depus un memoriu la adresa brigazii de arbitri care a condus semifinala de campionat cu CSA Steaua București de sambata, joc pierdut de banateni cu 18-22 in urma unor decizii de arbitraj care au ridicat multe semne de intrebare. „Documentul a fost inaintat Comisiei Centrale…

- Intr-un meci capital, CSM Știința s-a impus cu 32-15 (17-10) in fața echipei Dinamo București in semifinala SuperLigii disputata pe Arena Zimbrilor. Cu 22-18 (5-13) a caștigat Steaua București cea de-a doua semifinala, jucata pe Ghencea in compania SCM Timișoara. Finalele sunt programate pentru 16 octombrie,…

- Stadionul „Arcul de Triumf” va organiza Finalele SuperLigii Naționale de Rugby. Pe 3 iulie 2021 s-a disputat primul meci pe noua arena. E vorba despre partida de rugby Romania - Argentina 17-24, partida la care au asistat 3.500 de specatori și care a bifat, practic, inaugurarea oficiala. Cele doua partide…

- FRF a anunțat ca a ajuns la un acord cu fostul atacant Florin Bratu în vederea preluarii postului de selecționer al naționalei U21 a României. Antrenorul va conduce echipa de tineret în urmatorii doi ani.Florin Bratu, care a mai antrenat naționala României U18, are ca obiectiv…