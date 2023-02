Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Formația reșițeana a pierdut miercuri, 15 februarie, jocul cu CS Unirea Sannicolau Mare, scor 32-36, din primul tur al Cupei Romaniei. CSM Reșița a parasit astfel competiția, chiar daca la pauza rezultatul de pe tabela de marcaj a fost unul strans, 18-17 in favoarea handbaliștilor din Sannicolau…

- Turul I din Cupa Romaniei de handbal programeaza un meci pe teren propriu pentru echipa banateana. Alb-violeții vor fi gazde pentru CSM Bacau, miercuri, 15 februarie, la ora 17.00, la sala Constantin Jude. Primul tur al Cupei Romaniei se disputa in manșa unica. Ambele echipe vin dupa victorii in campionat:…

- Cristina Bucșa, moldoveanca nascuta in Chisinau care reprezinta Spania, s-a calificat in turul al treilea la Australian Open dupa ce s-a impus in fața Biancai Andreescu, jucatoare cu origini romanești care joaca pentru Canada. Scorul pe seturi a fost 2-6, 7-6 (9), 6-4, scrie presa romana.

- Manchester United s-a calificat vineri in turul 4 al Cupei Angliei la fotbal dupa ce a invins-o pe Everton cu scorul de 3-1 pe Old Trafford, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Marcus Rashford, atacant in mare forma, a contribuit decisiv la golul lui Antony din minutul 4 si autogolul lui Conor Coady (52)…

- Formatia Manchester United s-a calificat in turul 4 al Cupei Angliei, dupa ce a invins, vineri, cu scorul de 3-1, echipa Everton, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- REUȘITA… Juniorii U17 de la LPS Vaslui s-au calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce au invins ACS FC City Iași, scor 3-1. Juniorii mari, sub 19 ani, au ratat calificarea, fiind invinși, la limita, de City Iași, 1-2. Una calda și alta rece pentru juniorii de la LPS Vaslui in Cupa…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta s a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a trecut la scor, 11 0 4 0 , de FCSB, in 16 imi.Meciul s a jucat astazi, in baza sportiva a Academiei Hagi, la Ovidiu, fiind ultimul meci oficial din 2022 al formatiei de pe litoral.Capitanul Andreea…

- SCM Politehnica a anuntat in aceasta dimineata numirea fostului international Mihai Rohozneanu in functia de antrenor principal al primei echipei. Antrenorul originar din Suceava vine la Timisoara de la CSM Resita, grupare care in sezonul trecut a castigat Divizia A. Mihai Rohozneanu (38 ani) preia…