- Farul Constanța a pierdut, marți, meciul amical disputat in deplasare cu Dunarea Calarași. A fost 4-3 pentru formația gazda, ocupanta locului secund in Seria a 3-a din Liga a III-a. Pentru constanțeni a marcat Benchaib, Leonte și Rivaldinho, iar pentru calarașeni, Vilea, Vișan, Ilie și Baceanu. Toate…

- Superliga este intrerupta in aceasta perioada, pentru meciurile echipei nationale, amicalele cu Irlanda de Nord 22 martie si Columbia 26 martie , iar Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, sustine doua partide de verificare, in saptamana in curs.Prima este marti, 19 martie 2024, in deplasare…

- Campioana en titre Farul Constanta a fost invinsa fara drept de apel, pe teren propriu, de „codașa” Ligii 1, Dinamo, cu scorul de 2-0, in epilogul etapei a 25-a. Dupa ce etapa trecuta o incurcase in deplasare pe FCSB, scor 1-1, Farul s-a vazut depașita la Ovidiu de ultima clasata. Dinamo a deschis scorul…

- Echipa Dinamo Bucuresti a dispus luni seara, in deplasare, scor 2-0, de echipa campioana a Romaniei, Farul Constanta, in ultimul meci al etapei a 25-a. Dinamo a fost mai sigura la Ovidiu si a deschis scorul in minutul 29, prin Velkovski, care a deviat cu capul o centrare a lui Pavicic. Imediat…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda #25 din Superliga. Alexandru Baluța (30 de ani), cel care a marcat singurul gol al meciului, a declarat ca se gandește la echipa naționala. FCSB a caștigat, cu emoții, și a refacut diferența de 9 puncte fața de Rapid, ocupanta locului secund. La finalul…

- Meci spectaculos duminica seara pe Oblemenco, acolo unde Universitatea Craiova și Farul Constanța au aratat un fotbal ofensiv in prima etapa dupa reluarea Superligii. Dupa un meci cu peste 30 de ocazii de poarta, Farul Constanța a reușit sa se impuna cu scorul de 2-1.Scorul a fost deschis pentru marinari…

- Farul Constanța a caștigat, scor 2-0, amicalul cu Cernomore Varna, liderul din Bulgaria. Echipa lui Gica Hagi a invins in singurul meci amical al constanțenilor din aceasta pauza de iarna. Partida s-a jucat pe stadionul din Ovidiu. Farul a invins liderul din Bulgaria Dupa o prima repriza in care scorul…

- S au stabilit zilele si televizarile pentru meciurile etapei a 23 a din Superliga 2023 2024.Runda va fi deschisa de partida de la Ovidiu dintre campioana Romaniei, Farul Constanta locul 6, cu 30 de puncte , si FC U Craiova 1948 locul 9, cu 27 de puncte , intalnire programata vineri, 26 ianuarie 2024,…