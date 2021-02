Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a obtinut a doua victorie in testele noului an. De aceasta data alb-violetii au infruntat pe „naturalul” „Stiinta” a doua clasata din B, Viitorul Pandurii. La fel ca in campionat, unde s-au impus in deplasare, timisorenii au iesit castigatori la final, scor 3-2, desi gorjenii lui Flavius…

- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…

- SCM Politehnica a sunat astazi adunarea pentru pregatirea returului Ligii Zimbrilor cu doar 11 sportivi. Motivul numarului redus de jucatori de sub comanda antrenorului Vlad Caba e legat de convocarile la nationala ale handbalistilor alb-violeti. Portarii Tcaciuc și Milenkovic, extremele stanga Barros…

- SCM Politehnica a fost invinsa dramatic de CSM Fagaras in runda a 13-a a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au condus la pauza cu trei goluri, dar au cedat in final la limita, scor 24-25. Fara Fenici si Sadoveac in Covasna, alb-violetii au facut o prima repriza buna, la capatul careia au condus cu 13-10.…

- SCM Politehnica e usor favorita in fata gruparii CSM Fagaras, dar handbalistii de pe Bega nu vor putea miza pe liderii Cristian Fenici si Marius Sadoveac in acest joc. Runda intermediara e programata in Sepsi Arena, din Sf. Gheorghe, iar elevii lui Vlad Caba joaca maine. Timisorenii revin in Covasna…

- Elevii lui Vlad Caba s-au revansat dupa rezultatul anterior si au facut un meci bun de la inceput pana la sfarsit in sala „Rapid” din Bucuresti. SCM Politehnica a invins-o intr-o maniera convingatoare pe CSA Steaua, scor 24-20 (11-9), intr-un meci in care timisorenii au jucat mai mult timp cu om sau…

- Handbalistii alb-violeti au plecat spre capitala cu gandul la „reabilitare” dupa rezultatul dezastruos din meciul cu Focsani. SCM Politehnica o infrunta maine pe CSA Steaua, formație cu care se afla la egalitate de puncte, in sala „Rapid” din Bucuresti. Timisorenii au fost invinsi saptamana trecuta…

- ASU Politehnica a incheiat „alb” duelul de pe „Stiinta” cu U Craiova 1948. Daca ar fi castigat, elevii lui Octavian Benga ar fi trecut peste olteni in clasament. Oaspetii au dominat partida si au avut mai multe ocazii, dar oportunitatile de a marcat au fost mai mari pe final in dreptul gazdelor, care…