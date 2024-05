”Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu a fost informat in cursul zilei de astazi, prin Centrul Comun de Contact, cu privire la faptul ca in perioada 13-31 mai 2024, autoritatile bulgare efectueaza lucrari de reparare a unui rost de dilatatie a podului dintre Ruse si Giurgiu pe partea de pod care se afla in administrarea acestora”, au transmis reprezentantii Politiei de Frontiera. Ei au adaugat ca activitatile de reparatii se vor efectua pe timpul zilei, circulatia in zona desfasurandu-se pe o banda cu regim de trecere, reglementata prin indicatoare rutiere si semnalizatoare.…