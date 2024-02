SCJU investește până la 6,6 milioane de euro pe materiale și consumabile pentru Clinica de Cardiologie Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova vrea sa se asigure ca, in urmatorii doi ani, va avea toate cele necesare Clinicii de Cardiologie, și a publicat in SEAP un megacontract prin care va cumpara 64 de tipuri de materiale sanitare și consumabile. Daca se va solicita cantitatea maxima de produse stipulata in contract, SCJU Craiova poate ajunge sa plateasca pana la 6,6 milioane de euro, fara TVA. Acord-cadru valabil doi ani Contractul pus la bataie de SCJU Craiova este, de fapt, un acord-cadru care va fi valabil timp de doi ani și prin intermediul caruia unitatea medicala va fi alimentata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

