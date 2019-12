Stiri pe aceeasi tema

- In doar cateva zile, Albania a trecut prin zeci de cutremure ce au luat multe vieți, dar care au facut și foarte multe pagube. Oamenilor le este teama sa nu se mai produca și altele, iar acest lucru se pare ca este destul de serios, dat fiind faptul ca in urma cu puțin timp s-au mai produs inca doua.

- Un nou studiu publicat de oamenii de stiinta de la Arizona State University si Texas A&M University a realizat o descoperire in studiul ADN-ului plantelor care ar putea ajuta la descoperirea unei ”gene a nemuririi”, arata CNN, citat de Digi 24.

- ■ trei din cei cinci medici inculpati au contestat finalizarea procedurii de Camera preliminara ■ Curtea de Apel Bacau va stabili daca va incepe, sau nu, judecata ■ in dosar sint 23 de inculpati, cinci medici si 18 pacienti sau rude ale acestora care au dat mita ■ Procesul celor cinci medici ortopezi…

- Cele doua parti au depus, vineri seara, acte la o curte de justitie din New York prin care cereau anularea cazului in care erau cerute daune, informeaza The Hollywood Reporter. Nu au fost dezvaluiti termenii intelegerii. Allen a dat in judecata compania in luna februarie. El a sustinut ca Amazon nu…

- Cineastul Woody Allen si Amazon au ajuns la o intelegere pentru a finaliza procesul privind acordul de colaborare pe care compania dorea sa il suspende inainte de termen, anunța news.ro.Citește și: EXCLUSIV Cazul Caracal, o lucratura a Serviciilor? Surse din Poliție, in luna septembrie: ‘Inainte…

- Un barbat de 38 de ani, din Ialoveni, a fost reținut, fiind banuit de comiterea a cel puțin doua furturi din locuinte.Potrivit oamenilor legii, banuitul a intrat in cel puțin doua locuințe din Durlești, de unde a furat mai multe bunuri materiale, carduri și bani.

- Servit rece sau la temperatura camerei, insotind diverse feluri de mancare sau deserturi delicioase, consumat in diferite contexte sociale, vinul este nelipsit din alimentatia oamenilor, inca din cele mai vechi timpuri.

- Cercetatorii de la Harvard au descoperit nu mai putin de 10 cauze ale halenei (n.r. respiratie urat mirositoare). Insa pentru a remedia acest disconfort deranjant, specialistii recomanda respectarea cu strictete a unei igiene orale corespunzatoare. Astfel, ei au elaborat un plan de lupta…