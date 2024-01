Schiorii au luat cu asalt pârtiile din ­Sinaia, la final de săptămână! V.S. Vremea frumoasa și zapada de pe partiile deschise au atras ca un magnet turiștii la Sinaia, la finalul saptamanii trecute. Iubitorii sporturilor de iarna – schiori și snowboarderi – au luat cu asalt cele cinci partii deschise pe domeniul schiabil de mare altitudine din Sinaia! Ieri, inca de la punerea in funcțiune mijloacelor de transport pe cablu din stațiune, a fost inghesuiala pentru a merge sus, acolo unde zapada naturala a fost completata din plin cu cea artificiala produsa de tunurile de zapada. In weekend au fost amenajate și deschise partiile Laptici 1, Laptici 2, Varianta, Valea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

