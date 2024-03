Schimbări decisive ale administrației PNL la malul mării: Portul Constanța intră în Spaţiul Schengen. CET Constanța, 120 mil euro din fonduri europene „Administrația Chițac și-a propus sa prelungeasca sezonul la mare. Iarna la mare a inceput sa fie atractiva. Avem multe oferte de evenimente și excursii. Orașul Constanța este plin de viața tot anul”, a declarat Rusu.Acesta a vorbit despre necesitatea investițiilor in sanatate și a amintit ca ani de zile pentru constanțeni cel mai bun medic a fost drumul spre București și ca 40 de ani nu s-a investit deloc in sanatate. “Am investit 10 milioane de euro intr-un spital modular cu 52 de paturi, 10 de ATI, cu servicii pe care Constanța nu le-a avut niciodata. De asemenea, avem semnat un contract pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe avarii sunt inregistrate in Sectorul 2, insa probleme exista și in celelalte sectoare ale Capitalei.Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța joi, 21 martie 2024, noi avarii in sistemul de termoficare. Peste 600 de imobile, printre care și spitale, au probleme cu apa…

- Medicul Catalin Cirstoiu a fost prezentat oficial, miercuri, drept candidat comun al coalitiei PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei. Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa la care Cirstoiu a participat alaturi de presedintii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca. Totodata,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. Declarația premierului a fost facuta in aceeași zi in care ministrul de interne austriac…

- Prezent, luni, la o reuniune a ministrilor de interne si de justitie din UE, Gerhard Karner a fost intrebat de jurnalisti daca in viitorul apropiat se va schimba ceva in pozitia Austriei in ceea ce priveste intrarea deplina in Schengen a Romaniei si Bulgariei, inclusiv cu granitele terestre.„Am avut…

- ”Romania peste o luna de zile va intra aerian si maritim (in Spatiul Schengen – n.r.). Normal ca va trebui o atentie si mai mare, vor fi provocari mai mari, fiind la inceput. Eu va garantez ca pana la sfarsitul anului acesta, Romania va intra in Schengen terestru. Anul viitor, Romania nu va mai avea…

- „Domnul profesor Vasile Dincu este candidatul Ardealului pentru o functie de europarlamentar in acest an din partea Partidului Social Democrat", a declarat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa.In cadrul Conferintei organizatiei judetene a PSD Mures, Vasile Dincu a afirmat ca in viitoarea campanie…

- Romania acorda 10 milioane de euro pentru dezvoltarea localitatilor rurale din R. Moldova. Anunțul a fost facut astazi de catre premierul de la București, Marcel Ciolacu, in cadrul Adunarii Generale a Asociației Comunelor din Romania, relateaza stiripesurse.md „Sa știți ca, in ședința de Guvern,…

- Incepand de anul acesta, dupa ce, in patru ocazii, drone folosite de Rusia impotriva porturilor ucrainene de la Dunare au ajuns pe teritoriul Romaniei, autoritațile de la București au decis dotarea cu cel mai performant sistem antidrone din Europa, informeaza Rador Radio Romania.Anunțul a fost facut…