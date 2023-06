PNL s-a razgandit in ultimul moment in ceea ce privește nominalizarea la Justiție. Nu se stie daca Bogdan Mateescu, fostul președinte CSM, a refuzat portofoliul sau daca au aparut alte informații, cert este ca PNL renunța sa il mai nominalizeze la Ministerul Justiției. Decizia s-a luat in ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL in […] The post Schimbari de ultima ora. PNL s-a sucit și nu-l mai nominalizeaza pe Bogdan Mateescu la Ministerul Justiției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .