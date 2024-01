Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Bestjobs Anul 2023 a adus pe piața muncii noi recorduri in ceea ce privește dorința candidaților de a accesa noi oportunitați profesionale. Peste 12,5 milioane de aplicari au fost inregistrate pe platforma de recrutare online bestjobs anul trecut, cu 45% mai multe decat in 2022. Și numarul candidaților…

- Guvernul a aprobat, pentru anul 2024, un contingent de 100.000 de lucratori straini nou – admisi pe piata fortei de munca din Romania. Decizia a fost luata ca urmare a numarului mare de cereri de eliberare a avizelor de angajare de la inceputul anului pana in prezent, dar și a numarului locurilor de…

- Județul Cluj se situeaza in topul regiunilor cu cele mai ridicate prețuri ale locuințelor (2.329 EUR/mp, apartament in bloc), arata Banca Naționala, in Raportul privind stabilitatea, publicat miercuri. Costurile ridicate de construcție pun presiune pe prețurile locuințelor noi, intensificand creșterea…

- Campania naționala de control la angajatorii care desfașoara activitați de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL s-a finalizat cu amenzi de peste 4.000.000 de lei. Inspecția Muncii a desfașurat, in perioada 28.08 – 31.10.2023, Campania Naționala pentru verificarea modului de respectare…

- Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat o crestere de 15,2%, in primele zece luni ale anului, in comparatie cu intervalul similar din 2022, marja in care autoturismele "electrificate" au avut un salt 31,8% si o cota de piata de 23,8%, conform statisticii publicata, miercuri, de Asociatia Producatorilor…

- Raport Ericsson ConsumerLab Unul din cinci utilizatori de dispozitive smartphone compatibile cu tehnologia 5G este dispus sa plateasca abonamente mai scumpe cu pana la 11% pentru a beneficia de servicii 5G de calitate superioara, experiențe de utilizare mai bune și o conectivitate mai buna, arata o…

- Sondaj Bestjobs In preajma Halloween-ului, platforma de recrutare online bestjobs a intrebat angajații romani care sunt principalele lor temeri cu privire la job, iar cei mai mulți dintre ei au menționat o posibila restructurare a companiei ce ar putea duce la concedieri (36%), scaderea salariului (27%),…

- Trei amenințari rau intenționate capabile sa fure date și fonduri au fost identificate și analizate in profunzime in cel mai recent raport Kaspersky privind criminalitatea cibernetica. Programul GoPIX de tip „stealer” care vizeaza sistemul de plata PIX, programul multifuncțional Lumar și ransomware-ul…