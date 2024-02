Schema fabuloasă prin care un bărbat fura mașini din București. Nimeni nu l-a întrebat nimic Un barbat care fura mașini din București a fost reținut de polițiști, dupa ce s-a aflat schema fabuloasa pe care acesta o folosea. A dat lovitura dupa lovitura, fara ca cineva sa banuiasca ce punea la cale. Metoda prin care un tanar fura mașini din București Hoțul, in varsta de 28 de ani, a reușit sa induca in eroare mai mulți șoferi. Respectivii l- au ajutat sa fure mașinile fara ca aceștia sa știe. Barbatul a gasit o metoda prin care sustragea autoturisme direct de pe strada, fara sa dea de banuit ca ar comite un furt. Mai exact, el punea ochii pe un autovehicule ale firmelor de inchirieri auto.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 28 de ani, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru instigare la furt calificat si inselaciune in forma continuata, relateaza News.ro. Asta dupa ce barbatul a determinat conducatorii unor autoplatforme sa fure trei masini parcate in Bucuresti, pe care, ulterior, intentiona…

- Politistii din Alba fac cercetari pentru identificarea unei persoane care a inselat cu 32.000 de lei un varstnic, folosind metoda „Accidentul”. Batranul a fost sunat si anuntat ca fiul sau a suferit un accident rutier si are nevoie de bani pentru a primi ingrijirile necesare, apoi o persoana s-a prezentat…

- In ziua de 31 ianuarie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au reținut un barbat de 37 de ani, din Buzau, principalul banuit in cazul in cazul savarșirii unor infracțiuni de furturi din buzunare. Tot ieri, polițiștii de investigații criminale sprijiniți de…

- Politistii brasoveni de Investigatii Criminale au efectuat, luni, patru perchezitii domiciliare in orasul Zarnesti, intr-un dosar de camata, in urma acestora fiind puse in aplicare doua mandate de aducere, informeaza Agerpres. Articolul Perchezitii intr-un dosar de camata, in Brasov. Camatarii cereau…

- UPDATE Adolescenta a fost gasita in județul Dambovița, la un baiat pe care l-a cunoscut pe o rețea de socializare. „Minora a fost depistata, din primele discuții purtate cu aceasta nu a reieșit sa fi fost victima vreunei infracțiuni de la momentul plecarii de la domiciliu.” , precizeaza Biroul de Presa…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera București au organizat, astazi, o razie cu scopul de a depista șoferii care conduc cu viteza. Un tanar de 29 de ani a fost prins conducand cu 114 km/h, pe o strada din sectorul 6. ”Astazi 27 ianuarie a.c., polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe arterele din municipiul…

- Caz incredibil in Capitala, unde o clinica a eliberat in aproape zece ani peste 300.000 de fișe medicale false pentru permis auto, clienții fiind racolați de portar. In cei aproape zece ani de la inființarea clinicii din sectorul 4, la clinica din București ar fi fost eliberate sute de mii de fișe prin…

- Caz incredibil in Capitala, unde o clinica a eliberat in aproape zece ani peste 300.000 de fișe medicale false pentru permis auto, clienții fiind racolați de portar. In cei aproape zece ani de la inființarea clinicii din sectorul 4, la clinica din București ar fi fost eliberate sute de mii de fișe prin…