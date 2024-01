Scene șocante într-un liceu din Suceava. Tatăl unui elev a intrat peste profesor în clasă și l-a luat la bătaie Violența in școlile din Romania este un subiect intens discutat in ultima perioada, insa, de cele mai multe ori, cei care recurg la astfel de gesturi sunt elevii. Intr-un liceu din Suceava, pe de alta parte, un dascal a fost luat la bataie de un parinte revoltat. Scene greu de crezut la un liceu din Suceava. Un tata nemulțumit a luat un profesor la bataie In ultimul timp au loc tot mai multe episoade de violența in școlile din Romania. Din diferite motive, elevii sau elevele sar la bataie și incearca sa-și rezolve astfel problemele aparute. Copii sau adolescenții iși impart pumni și picioare in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a șasea a murit si alți cinci au fost ranite in urma unui atac armat la un liceu din SUA. Criminalul este un elev de 17 ani, care invața acolo. Dupa ce a impușcat mai mulți colegi, adolescentul s-a sinucis, scrie observatornews.ro .

- ȘTIREA TA: Scene de violența asupra unui caine la Alba Iulia. Agresorii, mai mulți copii. Poliția cerceteaza cazul Poliția Alba cerceteaza un caz de violența asupra unui caine, semnalat sambata la Alba Iulia. Agresorii ar fi mai mulți copii. Imaginile video cu incidentul au fost postate pe Facebook,…

- Incident fara precedent petrecut in prima liga de fotbal a Turciei, unde arbitrul Halil Umut Meler, cel mai bine cotat central turc, a fost luat la bataie de presedintele clubului Ankaragucu, suparat ca formația sa a fost egalata in ultimul minut de Rizespor. Olimpiu Morutan a deschis scorul pentru…

- Scene desprinse parca dintr-un film de actiune intr-un autobuz din Iasi, unde soferul si un calator minor si-au impartit pumni si picioare. Conflictul, care a fost filmat, a facut mii de vizualizari in mediul online si a starnit controverse in randul internautilor.

- Bullyingul din școli plaseaza Romania pe locul trei la nivel European in privința acestui fenomen, conform unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații. In lipsa unor masuri clare, situația se inrautațește de la un an la altul.

- Scene incredibile au putut fi vazute sambata, 14 octombrie, la un magazin din comuna Uliești! Un tanar, de 33 de ani, a fost snopit in bataie de trei indivizi, cu varste intre 16 și 43 de ani. Dupa loviturile primite, victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri și investigații …

- Un elev snopit in bataie de alți trei colegi de clasa, intr- un liceu din Targoviște The post Un elev snopit in bataie de alți trei colegi de clasa, intr- un liceu din Targoviște first appeared on Partener TV .

- Un incident grav s-a consumat intr-un liceu din municipiul Targoviște. Un elev, de 15 ani, a fost luat la bataie de trei colegi de clasa, de 14 și 15 ani, pe fondul unor discuții in contradictoriu. Incidentul s-a petrecut in sala de clasa, acolo unde invața minorii implicați scandal. Se pare ca, pe…