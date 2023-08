Scandalurile Untold 2023 care au divizat internetul Scandalurile Untold 2023 care au divizat internetul Festivalul Untold 2023 s-a desfașurat in perioada 3-6 august 2023 la Cluj-Napoca. Sute de mii de tineri s-au distrat in fiecare zi de festival, așa cum se intampla in fiecare an. Ediția din acest an nu a fost insa ferita de scandaluri care au și acum ecouri pe internet. Totul a inceput cu incendiul care a izbucnit pe scena Untold in noaptea de sambata spre duminica. Acesta a fost cauzat de artificii, la fel ca in cazul tragediei de la Colectiv. Din fericire, acesta a fost stins in cateva minute și a nu a provocat victime. S-a vorbit insa intens… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

