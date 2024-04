Stiri pe aceeasi tema

- MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din Romania, lanseaza pe 19 aprilie un nou concept revoluționar, MINA Pop-Up, un proiect itinerant, prezentat de George.Primul banking inteligent, ce aduce arta digitala și noile tehnologii in trei mari orașe din Romania:…

- In peisajul antreprenorial romanesc, unde dinamica afacerilor se impletește cu evoluția rolului femeii in economie, Conferința de Leadership Feminin The Woman reprezinta un far de orientare pentru liderii și antreprenorii generației noastre. Sub tema inspiraționala „Timeless over Trends”, cea mai mare…

- In inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, intre 28 și 30 martie 2024, are loc ”The Woman Leadership Conference”, cea mai mare conferința de leadership feminin din Romania, ajunsa la cea de-a 12-a ediție. Aceasta conferința, recunoscuta pentru amploarea și diversitatea sa, se așteapta sa adune peste 650…

- In perioada 6-7 iulie 2024, langa Cluj-Napoca, va avea loc ediția a-3-a a One Festival Camarașu, festival de muzica balcanica. La ediția din anul trecut din 8-9 iulie 2023 au participat peste 4000 persoane pe parcursul celor doua zile. Au fost prezenți la edițiile trecute nume mari ale acestui gen de…

- Dupa cum ne-am obișnuit in ultimii 3 ani, luna februarie marcheaza primul anunț de artiști al Jazz in the Park! Primele nume confirmate la ediția a XII-a sunt: Cymande (UK), Avishai Cohen Trio (IL), Manu Katche (FR), Tigran Hamasyan Trio (AM), Jazzanova Live (DE), Kinga Glyk (POL), KRiSPER (RO), Amphitrio…

- Transylvania Open WTA 250, turneul de tenis din Cluj-Napoca desemnat doi ani la rand cel mai bun turneu din lume la categoria lui, are de acum locul clar stabilit in circuitul WTA, organizatorii reusind sa achizitioneze o licenta care va asigura continuitatea evenimentului, potrivit news.ro Turneul…

- Targul de Cariere 2024, unul dintre cele mai mari evenimente de profil organizate la nivelul intregii țari, revine la Brașov in perioada 5-6 aprilie, la Coresi Shopping Resort . Targul de Cariere 2024, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din Romania și Republica Moldova,…

- Anul 2024 se anunța a fi un an bogat din punct de vedere al evenimentelor anunțate. De le celebrele festivaluri, care au loc an de an, imbunatațind de fiecare data lista de artiști și experiențe, pana la concerte in premiera ale unor trupe foarte indragite de poporul roman, anul acesta promite sa nu…