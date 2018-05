Scandalul Skripal: Premierul ceh dezminte declaraţiile preşedintelui privind agentul neurotoxic din categoria noviciok ''Republica Ceha nu a produs, nu a dezvoltat si nu a stocat niciodata nici o substanta din categoria noviciok'', a scris pe contul sau de Twitter premierul ceh, citand date ale serviciilor de informatii civile si militare.



Presedintele Zeman, politician de stanga cunoscut pentru simpatia sa fata de Rusia, a evocat un raport al serviciilor secrete pentru a afirma joia trecuta ca tara sa ''a produs si a testat'' o astfel de substanta, ''dar intr-o cantitate redusa'', si ca ea ''a fost distrusa apoi''. Guvernul ceh a respins inca din martie acuzatiile ruse pe aceasta tema.



