Un tanar din Harlau era sa ajunga la inchisoare pentru ca nu s-a ostenit sa dea un telefon. Magistratii Judecatoriei Harlau au dispus revocarea condamnarii cu suspendare a lui Gheorghe Balan si executarea sentintei in regim de detentie. Barbatul a avut totusi noroc: judecatorii de la Tribunal l-au lasat liber. Balan provocase in 2017 un scandal in centrul orasului Harlau. Beat fiind, incercase sa loveasca un copil aflat in zona. Fusese oprit de tatal acestuia, care a intrat apoi in magazin pentru a-si cumpara o cafea si a evita scandalul. Balan s-a luat dupa el. Dezbracat la bustul gol, barbatul…