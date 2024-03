Metoda ireală prin care un bărbat din Brașov a înșelat o vânzătoare. A făcut-o să îi transfere 20.000 de lei pe loc Un barbat din Brașov a folosit o metoda ireala și a inșelat o vanzatoare. Cum a facut-o pe aceasta sa ii transfere instant 20.000 de lei? Barbatul din Brașov a fost arestat preventiv 30 de zile, sub acuzatia de inselaciune, dupa ce, pretinzand ca este angajat si trebuie sa realizeze lucrari la un terminal de tip POS, a determinat o vanzatoare sa-i transfere peste 20.000 de lei. Barbatul este din judetul Brasov si a reusit sa insele o femeie din judetul Dambovita, angajata a unui magazin. Metoda folosita de barbat „Din investigatiile efectuate a reiesit ca, pe parcursul zilei de 5 martie a.c.,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

