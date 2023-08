Stiri pe aceeasi tema

- Japonia si SUA intentioneaza sa dezvolte in comun un nou sistem antiracheta destinat sa intercepteze proiectile hipersonice dezvoltate de China, Rusia si Coreea de Nord, relateaza duminica publicatia nipona Yomiuri Shimbun, preluata de Reuters si EFE.Un acord in acest sens ar urma sa fie semnat cu…

- Japonia intentioneaza sa inceapa sa deverseze in ocean apa radioactiva tratata de la centrala nucleara Fukushima, distrusa de tsunami, inca de la sfarsitul lunii august, noteaza, luni, cotidianul japonez Asahi Shimbun, citand surse guvernamentale anonime, informeaza News.ro.Deversarea va avea loc…

- In multe supermarketuri din Coreea de Sud, un produs a disparut in mod vizibil de pe rafturi: sarea, potrivit CNN. Autoritațile din Coreea de Sud și China au interzis importurile cu produse marine din zona Fukushima, unde se afla centrala nucleara, inainte de deversarea apelor reziduale. Iar majoritatea…

- In aceasta saptamana, Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), organismul de supraveghere nucleara al ONU, a aprobat Japoniei planul de descarcare a peste un milion de tone de apa utilizata pentru racirea componentelor centralei nucleare, distrusa de un tsunami in 2011.Compania japoneza…

- Japonia a obtinut marti aprobarea din partea organismului de supraveghere nucleara al ONU, AIEA, pentru planul sau de a elibera in ocean apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, distrusa de un tsunami in 2011, in ciuda unei rezistente acerbe din partea Beijingului si a localnicilor, relateaza…

- Consumatorii din Coreea de Sud au inceput sa isi faca provizii de sare de mare si alte produse, pe fondul inmultirii ingrijorarilor cu privire la siguranta acestor produse in conditiile in care Japonia se pregateste sa deverseze in mare peste un milion de tone de apa radioactiva, colectata de la centrala…

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat miercuri ca tara sa nu are planuri de a deveni membra NATO, dar a admis intentia Aliantei de securitate de a deschide un birou de legatura in Japonia, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat miercuri ca tara sa nu are planuri de a deveni membra NATO dar a admis intentia aliantei de securitate de a deschide un birou de legatura in Japonia, relateaza Reuters.