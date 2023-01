Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Oficiali de rang înalt, dați afară Cabinetul de miniștri al Ucrainei a demis marți șase miniștri adjuncți și a dat unda verde concedierii a cinci guvernatori, in cea mai importanta remaniere de amploare de la inceputul razboiului. In plus, a fost revocat procurorul-șef adjunct și a demisionat adjunctul cancelariei prezidențiale. Toți cei demiși sau demisionari au fost implicați in scandaluri de […] The post Scandal uriaș de corupție in Ucraina. Oficiali de rang inalt, dați afara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul ia in calcul sa ii furnizeze Ucrainei vehicule de lupta blindate Bradley, a anuntat miercuri presedintele american Joe Biden, transmite DPA. Potrivit Pentagonului, vehiculul de lupta blindat Bradley este de obicei echipat cu un tun, o mitraliera si proiectile antiblindaj. Intrebat de un…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova. „Anchetatorii FSB au cerut (…) sa se ordone in…

- Instalarea iernii in Ucraina schimba o serie de variabile in ceea ce privește acțiunea militara a ambelor forțe combatante. O analiza publicata recent de Jack Watling, cercetator in științe militare la Royal United Services Institute (RUSI / Marea Britanie), arata ca iarna va favoriza armata Ucrainei,…

- O premiera pentru Regatul Unit, care trimite trei aparate de zbor Ucrainei. Secretarul Apararii, Ben Wallace a declarat, miercuri, ca Marea Britanie vrea sa sprijine rezistența Kievului, scrie „The Guardian”, potrivit News.ro. Primul dintre cele trei elicoptere Sea King a și aterizat in Ucraina, conform…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- O statuie a lui Vladimir Putin gol, pe o toaleta aurie, a fost scoasa la licitație, suma obținuta urmand sa fie folosita pentru cumpararea unei drone pentru Ucraina, potrivit Czechia posts. Putin gol, cu micuțul Lukașenko in poala, cu un lanț de aur la gat, așezat pe o toaleta aurie. In loc de sceptru,…

- Acordul care permite Ucrainei sa exporte cereale prin Marea Neagra a fost prelungit cu 120 de zile, scrie The Guardian. „Acordul va ramane in vigoare in termenii actuali timp de patru luni”, a transmis un oficial turc. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat ca inițiativa…

- Presedintele Volodimir Zelenski a avut o intalnire cu actorul, regizorul, scenaristul si producatorul american, castigator al premiului Oscar, Sean Penn, care a vizitat pentru a treia oara Ucraina in timpul invaziei de catre Rusia. Cei doi au discutat despre sprijin pentru Ucraina si au vizitat Walk…