Scandal la benzinarie in Gorbanești. Șofer cu 1, 20 mg/l “la bord”, saltat de polițiști și internat la psihiatrie Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.1 Botoșani au observat la data de 1 septembrie 2023, intr-o stație peco, din comuna Gorbanești, un conducator auto care provoca scandal, adresand injurii unui alt participant la trafic. In urma verificarilor efectuate a fost stabilita identitatea acestuia, in persoana unui barbat, de 38 de ani, din comuna […] Citește Scandal la benzinarie in Gorbanești. Șofer cu 1, 20 mg/l “la bord”, saltat de polițiști și internat la psihiatrie in…