Scandal în showbiz. Top-model mort la 32 de ani după două operaţii estetice Elena Carolina Sada Sandoval, un fotomodel și creatoare de moda din Mexic, a fost la o clinica doin Monterey in data de 7 decembrie. Acolo, Carolina a facut doua operații estice, o rinoplastie și o liposcție. La cateva ore dupa ce a fost supusa intervențiilor estetice, Carolina Sada a murit in urma unui stop cardiac, chiar la clinica unde se afla. Imediat dupa decesul Carolinei, familia acesteia a solicitat autoritaților sa investigheze daca a fost vorba de neglijența medicala in cazul celor doua operații estetice la care a fost suspusa aceasta. Autoritațile au deschis o ancheta in acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din Barsau au fost gasite moarte in casa uneia dintre ele. Cele doua femei erau vecine si se pare ca au fost batute pana la moarte de doua persoane, care apoi au fugit. Un echipaj de Politie a actionat in timp record, iar autorii au fost prinsi. Din primele informatii este vorba despre doi…

- Autoritatile din China comanda asasinate in alte tari si isi infiltreaza spionii in diverse zone ale lumii. Dezvaluirile au fost facute chiar de un spion al Beijingului, care a fugit la Sydney impreuna cu familia și a acordat un interviu in presa din Australia. Barbatul, pe nume Wang „William”…

- Dezbateri aprinse in Islanda pe tema operațiilor estetice. Are loc o adevarata explozie de corecții faciale, iar femeile tinere sunt cele mai atrase de chirurgia estetica, pentru ca spera sa ajunga perfecte. Autoritațile spun ca legea trebuie schimbata; aceste operații nu sunt clasificate ca ingrijiri…

- Kate Middleton are o silueta de invidiat la cei 37 de ani. De-a lungul timpului, Ducesa de Cambridge a fot banuita de presa tabloida ca și-ar fi facut intervenții chirurgicale la fața. Un cunoscut medic britanic a susținut ca Ducesa apeleaza la baby botox, pentru a scapa de ridurile nedorite de pe…

- La cateva luni dupa ce Tudor Florian, zis “Rechinu”, acuzat ca a condus o rețea internaționala de skimming, a fost arestat in Mexic, autoritațile din SUA au anunțat arestarea fratelui acestuia, Claudiu Martin Florian, potrivit Stirile Pro Tv.Autoritațile americane au anunțat recent reținerea…

- O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin operatii estetice a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", potrivit agentiei de presa iraniana Tasnim, citata de AFP, potrivit news.ro.Cunoscuta sub numele de Sahar Tabar, femeia a fost incarcerata…